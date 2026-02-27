Іспанська опозиція закликає колишнього короля повернутися з вигнання

В Іспанії лідер опозиційної Народної партії Альберто Нуньєс Фейхоо закликав опального колишнього короля Хуана Карлоса повернутися з добровільного вигнання на тлі публікації раніше засекречених документів про спробу держперевороту в країні у 1981 році.

Про це повідомляє BBC, інформує "Європейська правда".

88-річний Хуан Карлос зійшов на престол у 1975 році після смерті диктатора Франсиско Франко.

Він допоміг країні стати парламентською демократією, і його дії були визнані вирішальними у запобіганні спробі державного перевороту профранкістськими силами в 1981 році, що забезпечило йому популярність у багатьох іспанців на десятиліття вперед.

Цього тижня розсекречення іспанським урядом близько 150 документів, пов'язаних зі спробою державного перевороту 1981 року, висвітлило дії Хуана Карлоса під час цієї події, що спонукало Нуньєса Фейхоо закликати його повернутися.

"Я вважаю, що було б бажано, щоб король колишній повернувся до Іспанії. Він сам визнав незаперечні помилки у своєму минулому, але той, хто в ключовий момент сприяв підтримці нашої демократії та наших свобод, повинен провести останній етап свого життя з гідністю у своїй країні", – зазначив Фейхоо.

Хуан Карлос у 2014 році зрікся престолу, через два роки після того, як стало відомо, що він полював на слонів у Ботсвані разом зі своєю коханкою під час економічної кризи в Іспанії.

Він став фігурантом скандалів після того, як з'ясувалося, що він отримав 100 мільйонів доларів від покійного короля Саудівської Аравії і мав офшорний фонд в Джерсі.

У серпні 2020 року він покинув країну і переїхав до Об'єднаних Арабських Еміратів, де проживає з того часу. Його син і спадкоємець, король Феліпе, схвалив цей крок, завдяки якому колишній монарх залишається поза полем зору громадськості, за винятком рідкісних візитів до Іспанії для участі в вітрильних регатах та інших громадських заходах.

Народна партія і раніше висловлювалася за повернення. Однак заклик Фейхоо став особливо сміливим і викликав нову дискусію про майбутнє Хуана Карлоса.

Чинний соціалістичний уряд, який критично ставиться до Хуана Карлоса, але підтримує монархію як інститут, намагається дистанціюватися від цього питання.

"Рішення почесного короля залежить від нього самого, від нього і королівського двору, а не від уряду чи опозиції", – заявив міністр юстиції Фелікс Боланьос.

Детальніше про скандал довкола Хуана Карлоса читайте у статті Втеча по-королівськи: яку ціну матиме корупційний скандал навколо іспанського монарха.