Испанская оппозиция призывает бывшего короля вернуться из изгнания

В Испании лидер оппозиционной Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо призвал опального бывшего короля Хуана Карлоса вернуться из добровольного изгнания на фоне публикации ранее засекреченных документов о попытке госпереворота в стране в 1981 году.

Об этом сообщает BBC, информирует "Европейская правда".

88-летний Хуан Карлос взошел на престол в 1975 году после смерти диктатора Франсиско Франко.

Он помог стране стать парламентской демократией, и его действия были признаны решающими в предотвращении попытки государственного переворота профранкистскими силами в 1981 году, что обеспечило ему популярность у многих испанцев на десятилетия вперед.

На этой неделе рассекречивание испанским правительством около 150 документов, связанных с попыткой государственного переворота 1981 года, осветило действия Хуана Карлоса во время этого события, что побудило Нуньеса Фейхоо призвать его вернуться.

"Я считаю, что было бы желательно, чтобы король бывший вернулся в Испанию. Он сам признал неоспоримые ошибки в своем прошлом, но тот, кто в ключевой момент способствовал поддержке нашей демократии и наших свобод, должен провести последний этап своей жизни с достоинством в своей стране", – отметил Фейхоо.

Хуан Карлос в 2014 году отрекся от престола, через два года после того, как стало известно, что он охотился на слонов в Ботсване вместе со своей любовницей во время экономического кризиса в Испании.

Он стал фигурантом скандалов после того, как выяснилось, что он получил 100 миллионов долларов от покойного короля Саудовской Аравии и имел офшорный фонд в Джерси.

В августе 2020 года он покинул страну и переехал в Объединенные Арабские Эмираты, где проживает с тех пор. Его сын и наследник, король Фелипе, одобрил этот шаг, благодаря которому бывший монарх остается вне поля зрения общественности, за исключением редких визитов в Испанию для участия в парусных регатах и других общественных мероприятиях.

Народная партия и ранее высказывалась за возвращение. Однако призыв Фейхоо стал особенно смелым и вызвал новую дискуссию о будущем Хуана Карлоса.

Действующее социалистическое правительство, которое критически относится к Хуану Карлосу, но поддерживает монархию как институт, пытается дистанцироваться от этого вопроса.

"Решение почетного короля зависит от него самого, от него и королевского двора, а не от правительства или оппозиции", – заявил министр юстиции Феликс Боланьос.

