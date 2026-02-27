В Испании задержали подозреваемого по делу о гибели в Милане украинского банкира

Первого из нескольких подозреваемых по делу о подозрительной гибели в Милане финансиста Александра Адарича, бывшего председателя правления "Укрсиббанка", задержали в Барселоне.

Об этом сообщает итальянское Ansa, пишет "Европейская правда".

Испанские правоохранители утром 27 февраля выполнили европейский ордер на арест, выданный в Италии в рамках расследования смерти Адарича, и задержали в Барселоне его сына.

Итальянские следователи подозревают 34-летнего сына Адарича в сговоре с группой лиц с целью заманить отца в ловушку под предлогом бизнес-встречи, чтобы заставить его перевести ему 250 тысяч евро в криптовалюте. Помимо него, есть по меньшей мере четверо подозреваемых. Некоторые из них, вероятно, ранее участвовали в преступной деятельности с вымогательством криптовалют.

Следователи пока не выяснили окончательно, падал ли банкир из окна квартиры уже мертвым или погиб в результате падения. На его шее и запястьях обнаружили следы, которые могут свидетельствовать о связывании и применении силы. Вскрытие, которое должно прояснить причину смерти, назначено на 9 марта.

На этом этапе установили, что на момент падения Адарича из окна сын был единственным посторонним человеком в комнате.

В рамках расследования обработали большие массивы данных с телефонов и камер наблюдения, восстановив максимально точную историю передвижения Адарича и сына. В расследовании участвовали также испанские правоохранители при поддержке Европола и Евроюста.

Расследование гибели Адарича в Милане продолжается с конца января, когда бизнесмен приехал туда на один день и выпал из окна арендованной квартиры на четвертом этаже, снятой на имя другого человека.

В прошлом он был владельцем украинских банков "Фидобанк", "Евробанк", "Эрсте банк". Бизнесмен имеет гражданство Украины и Румынии.

Ранее стало известно, что подозреваемого в убийстве Андрея Портнова в Испании весной 2025 года задержали в Германии.