Президент Латвії закликав прописати в законі витрати на оборону не менше 5% від ВВП на рік

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс запропонував закріпити в нормативних актах зобов'язання з 2027 року щорічно виділяти на оборону не менше 5% від прогнозованого на відповідний рік обсягу ВВП.

Про це повідомляє LSM, інформує "Європейська правда".

Відповідний законопроєкт Рінкевичс направив на розгляд латвійському Сейму.

У листі президент зазначає, що міжнародна ситуація у сфері безпеки незворотно змінилася з початком повномасштабної агресії РФ проти України.

Загроза з боку РФ збережеться і після завершення або заморожування війни: Москва продовжить нарощувати військові можливості і буде становити серйозну небезпеку для європейських країн і союзників по НАТО.

"Мета Закону про фінансування державної оборони – за допомогою фінансових інструментів цілеспрямовано підвищувати обороноздатність країни, щоб Латвія як держава-член НАТО виконувала свої зобов'язання в рамках колективної оборони", – йдеться в листі президента.

Наразі закон зобов'язує Кабінет міністрів під час підготовки проєктів закону про держбюджет на черговий рік і рамки середньострокового бюджету передбачати фінансування оборони у 2027 році та в наступні роки в розмірі не менше 3% від прогнозованого на відповідний рік ВВП.

За словами Рінкевичса, цей показник фінансування оборони більше не відповідає поточній ситуації.

У зв’язку з цим він закликав надалі щорічно спрямовувати на оборону не менше 5% ВВП, щоб виконувати зобов'язання перед НАТО і зміцнювати можливості Національних збройних сил.

"Виходячи з поточної геополітичної ситуації та необхідності зміцнення обороноздатності країни, необхідно забезпечити передбачуваний обсяг оборонного фінансування, відповідно вже з 2027 року і в наступні роки спрямовуючи на оборону не менше 5% від прогнозованого на відповідний рік ВВП, тим самим виконуючи встановлені НАТО критерії", – йдеться в листі.

У травні минулого року уряд Латвії ухвалив рішення, згідно з яким з 2026 року витрат на оборону становитимуть 5% від ВВП.

Одне з нещодавніх опитувань показало, що більшість жителів Європейського Союзу схвалюють поточний рівень інвестицій ЄС у оборону або вважають, що видатки слід збільшити.