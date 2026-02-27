Президент Латвии призвал прописать в законе расходы на оборону не менее 5% от ВВП в год

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс предложил закрепить в нормативных актах обязательства с 2027 года ежегодно выделять на оборону не менее 5% от прогнозируемого на соответствующий год объема ВВП.

Об этом сообщает LSM, информирует "Европейская правда".

Соответствующий законопроект Ринкевичс направил на рассмотрение латвийскому Сейму.

В письме президент отмечает, что международная ситуация в сфере безопасности необратимо изменилась с началом полномасштабной агрессии РФ против Украины.

Угроза со стороны РФ сохранится и после завершения или замораживания войны: Москва продолжит наращивать военные возможности и будет представлять серьезную опасность для европейских стран и союзников по НАТО.

"Цель Закона о финансировании государственной обороны – с помощью финансовых инструментов целенаправленно повышать обороноспособность страны, чтобы Латвия как государство-член НАТО выполняла свои обязательства в рамках коллективной обороны", – говорится в письме президента.

Сейчас закон обязывает Кабинет министров при подготовке проектов закона о госбюджете на очередной год и рамки среднесрочного бюджета предусматривать финансирование обороны в 2027 году и в последующие годы в размере не менее 3% от прогнозируемого на соответствующий год ВВП.

По словам Ринкевичса, этот показатель финансирования обороны больше не соответствует текущей ситуации.

В связи с этим он призвал в дальнейшем ежегодно направлять на оборону не менее 5% ВВП, чтобы выполнять обязательства перед НАТО и укреплять возможности Национальных вооруженных сил.

"Исходя из текущей геополитической ситуации и необходимости укрепления обороноспособности страны, необходимо обеспечить предсказуемый объем оборонного финансирования, соответственно уже с 2027 года и в последующие годы направляя на оборону не менее 5% от прогнозируемого на соответствующий год ВВП, тем самым выполняя установленные НАТО критерии", – говорится в письме.

В мае прошлого года правительство Латвии приняло решение, согласно которому с 2026 года расходы на оборону будут составлять 5% от ВВП.

Один из недавних опросов показал, что большинство жителей Европейского Союза одобряют текущий уровень инвестиций ЕС в оборону или считают, что расходы следует увеличить.