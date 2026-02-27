Сейм Польщі ухвалив поправки до законопроєкту про програму ЄС з переозброєння

Нижня палата парламенту Польщі схвалила поправки до законопроєкту про програму ЄС з переозброєння SAFE, запропоновані Сенатом, та передала документ на підпис президенту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Ухвалення багатомільярдної програми ЄС із переозброєння держав-членів, за якою Польща претендує отримати близько 43,7 млрд євро у вигляді пільгових кредитів, критикує опозиційна партія "Право і справедливість". А президент Кароль Навроцький ветував попередню версію законопроєкту.

Внесені Сенатом поправки, серед іншого, мають на меті забезпечити, щоб виплати за кредитами не фінансувалися з бюджету Міністерства національної оборони, а йшли зі спеціального резерву в держбюджеті.

Ще одна поправка запроваджує вимогу до Агентства внутрішньої безпеки, Служби військової контррозвідки та Центрального антикорупційного бюро проводити антикорупційні та контррозвідувальні перевірки використання коштів позики SAFE, а також звітувати про такі перевірки верхній палаті парламенту.

Документ передали на підпис президенту, який має 21 день на те, щоб схвалити його або ветувати.

Нагадаємо, польський Сейм 13 лютого ухвалив закон, необхідний для участі Польщі у програмі ЄС SAFE, однак польська опозиція виступила проти.

У партії "Право і справедливість" також закликали президента Кароля Навроцького ветувати закон, щоб Польща не стала ще більше узалежнюватись від Брюсселя.

