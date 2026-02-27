Сейм Польши принял поправки к законопроекту о программе ЕС по перевооружению

Нижняя палата парламента Польши одобрила поправки к законопроекту о программе ЕС по перевооружению SAFE, предложенные Сенатом, и передала документ на подпись президенту.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

Принятие многомиллиардной программы ЕС по перевооружению государств-членов, по которой Польша претендует получить около 43,7 млрд евро в виде льготных кредитов, критикует оппозиционная партия "Право и справедливость". А президент Кароль Навроцкий ветировал предыдущую версию законопроекта.

Внесенные Сенатом поправки, среди прочего, имеют целью обеспечить, чтобы выплаты по кредитам не финансировались из бюджета Министерства национальной обороны, а шли из специального резерва в госбюджете.

Еще одна поправка вводит требование к Агентству внутренней безопасности, Службе военной контрразведки и Центральному антикоррупционному бюро проводить антикоррупционные и контрразведывательные проверки использования средств займа SAFE, а также отчитываться о таких проверках верхней палате парламента.

Документ передали на подпись президенту, у которого есть 21 день на то, чтобы одобрить его или ветировать.

Напомним, польский Сейм 13 февраля принял закон, необходимый для участия Польши в программе ЕС SAFE, однако польская оппозиция выступила против.

В партии "Право и справедливость" также призвали президента Кароля Навроцкого ветировать закон, чтобы Польша не стала еще больше зависеть от Брюсселя.

