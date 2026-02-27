Укр Рус Eng

У Мілані зійшов з рейок трамвай, є загиблий і поранені

Новини — П'ятниця, 27 лютого 2026, 18:36 — Марія Ємець

В італійському місті Мілані надвечір у п’ятницю зійшов з рейок трамвай, внаслідок чого одна людина загинула і 25 постраждали.

Про це повідомляє Ansa, пише "Європейська правда".

Близько 16 години 27 лютого в центральній частині Мілану на Віале Вітторіо Венето зійшов з рейок трамвай 9-го маршруту, у ньому було багато пасажирів. 

Photo: Piero Cruciatti
Внаслідок інциденту загинула одна людина, за попередньою інформацією – пішохід, який опинився поряд у момент аварії і потрапив під трамвай.

25 осіб отримали травми різної тяжкості, у більшості випадків це пасажири. Одна людина досі залишається заблокованою. На місце приїхали численні команди пожежно-рятувальної служби, поліція, медики.

Пасажири розповідають, що від різкого удару майже всі люди всередині попадали, отримавши забої і серйозніші травми. Чотирьох постраждалих госпіталізували. 

Наприкінці грудня внаслідок зіткнення трамваїв у бельгійському Антверпені постраждали дев’ять людей.

У зіткненні трамваїв в польському Кракові на початку грудня постраждали два десятки людей

