В Милане сошел с рельсов трамвай, есть погибший и раненые

В итальянском городе Милане вечером в пятницу сошел с рельсов трамвай, в результате чего один человек погиб и 25 пострадали.

Об этом сообщает Ansa, пишет "Европейская правда".

Около 16 часов 27 февраля в центральной части Милана на Виале Витторио Венето сошел с рельсов трамвай 9-го маршрута, в нем было много пассажиров.

Photo: Piero Cruciatti

В результате инцидента погиб один человек, по предварительной информации – пешеход, который оказался рядом в момент аварии и попал под трамвай.

🔴[27.02-17:10] #Milano tram della linea 9 deraglia in viale Vittorio Veneto

+1 morto

+40 feriti (di cui 2 in condizioni critiche) pic.twitter.com/4Z988dkOGd – Emergenza24 (@Emergenza24) February 27, 2026

25 человек получили травмы различной степени тяжести, в большинстве случаев это пассажиры. Один человек до сих пор остается заблокированным. На место прибыли многочисленные команды пожарно-спасательной службы, полиция, медики.

Пассажиры рассказывают, что от резкого удара почти все люди внутри упали, получив ушибы и более серьезные травмы. Четырех пострадавших госпитализировали.

