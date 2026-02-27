В Милане возросло число погибших и пострадавших в результате аварии трамвая

Число погибших в итальянском Милане в результате схода с рельсов трамвая возросло до двух, раненых – до почти 40.

Об этом сообщает Ansa, пишет "Европейская правда".

По обновленным данным, в результате аварии трамвая 9-го маршрута на Виале Витторио Венето погибли два человека и 39 пострадали. Об одном из погибших уже известно, что это мужчина 1966 года рождения, житель пригорода Милана.

На видеорегистратор одного из водителей попал момент аварии, где можно видеть, что трамвай после схождения с рельсов передним вагоном на большой скорости пересек путь встречной линии, наклонившись сначала вправо, затем влево, и врезался в стену здания на углу улицы.

Сначала было известно о одном погибшем и 25 пострадавших.

🔴[27.02-17:10] #Milano tram della linea 9 deraglia in viale Vittorio Veneto

+1 morto

+40 feriti (di cui 2 in condizioni critiche) pic.twitter.com/4Z988dkOGd – Emergenza24 (@Emergenza24) February 27, 2026

Трамвай является новейшей моделью Tramlink. Он состоит из трех соединенных вагонов с 66 сидячими местами, общая длина трамвая – 25 метров. Возможные версии о причине аварии пока не сообщались.

В столкновении трамваев в польском Кракове в начале декабря пострадали два десятка человек.