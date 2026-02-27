Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" ("АдН") требует от немецкого правительства подробной информации о пробелах в обороне НАТО, которые могут заинтересовать Россию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Politico.

В письме от 19 февраля, которое получило издание, спикер "АдН" по вопросам обороны Рюдигер Лукассен обращается к немецкому правительству с просьбой проинформировать оборонный комитет Бундестага о выводах, сделанных по результатам учений НАТО Hedgehog 2025.

"Какие пробелы в возможностях были выявлены – особенно в сферах противодействия беспилотникам, электронной войны, командных возможностей и защиты мобильных сил?", – спрашивает Лукассен в письме.

Учения НАТО Hedgehog 2025 провели в Эстонии с участием украинских специалистов по беспилотникам, которые использовали тактику, усвоенную на поле боя, чтобы "уничтожить" подразделения Альянса.

Это далеко не первый случай, когда ультраправая партия вызывает беспокойство своими запросами, которые могут выдать секретные данные, интересные для России.

"Учитывая некоторые предложения и вопросы "АдН", все чаще возникает вопрос, какой цели они на самом деле служат и чьи интересы они преследуют. Если такая информация попадет в неправильные руки, это поставит под угрозу нашу безопасность и обороноспособность", – сказал депутат оборонного комитета от Христианско-демократического союза Флориан Дорн.

В "Альтернативе для Германии" отвергли предположения о скрытых мотивах, назвав такие запросы обычным инструментом парламентариев.

Согласно сообщению немецкой газеты Welt, Министерство внутренних дел составило список из 58 запросов партии "АдН", полученных с октября 2024 года, которые касались чувствительной инфраструктуры, в частности полицейских IT-систем, средств защиты от дронов, военных транспортных маршрутов, энергетических сетей, водоснабжения и гражданской защиты.

Напомним, в четверг немецкая ультраправая партия "Альтернатива для Германии" одержала победу в суде в обжаловании решения о ее классификации как правоэкстремистской организации.

Стоит отметить, что на общенациональных выборах в феврале "АдН" заняла второе место. А недавно лидер партии Алиса Вайдель вошла в пятерку самых популярных политиков страны и стала самой популярной женщиной-политиком.