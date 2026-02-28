Трамп каже, що "має право" на третій президентський термін

Президент США Дональд Трамп вважає, що він має право на ще один президентський термін, оскільки думає, що його обдурили на виборах 2020 року.

Про це він сказав перед відльотом до Техасу, цитує CNN, пише "Європейська правда".

Трамп виступив із такою заявою під час промови в порту Корпус-Крісті в Техасі, одягнувши капелюх "Gulf of America" і вийшовши на сцену під свою фірмову передвиборчу пісню "God Bless the USA" Лі Грінвуда.

"Чи варто нам балотуватися ще на один термін? Ну, ми маємо на це право, тому що вони обдурили нас у другому – насправді ми маємо на це право, якщо подумати", – сказав він.

Водночас варто зазначити, що 22-га поправка до конституції зазначає, що жодна особа не може бути обрана президентом США більш як на два терміни.

За даними торішнього опитування, понад половина американців припускають, що Трамп претендуватиме на третій президентський термін.

Втім, восени Трамп виключив спроби залишитися президентом на третій термін.

