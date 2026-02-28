Трамп заявляет, что "имеет право" на третий президентский срок

Президент США Дональд Трамп считает, что он имеет право на еще один президентский срок, поскольку думает, что его обманули на выборах 2020 года.

Об этом он сказал перед отлетом в Техас, цитирует CNN, пишет "Европейская правда".

Трамп выступил с таким заявлением во время речи в порту Корпус-Кристи в Техасе, надев шляпу "Gulf of America" и выйдя на сцену под свою фирменную предвыборную песню "God Bless the USA" Ли Гринвуда.

"Стоит ли нам баллотироваться еще на один срок? Ну, мы имеем на это право, потому что они обманули нас во втором – на самом деле мы имеем на это право, если подумать", – сказал он.

В то же время стоит отметить, что 22-я поправка к конституции гласит, что ни одно лицо не может быть избрано президентом США более чем на два срока.

По данным прошлогоднего опроса, более половины американцев предполагают, что Трамп будет претендовать на третий президентский срок.

Впрочем, осенью Трамп исключил попытки остаться президентом на третий срок.

