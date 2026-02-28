Орбан заявил, что из-за войны на Ближнем Востоке ему еще больше нужна "Дружба"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после вспышки войны на Ближнем Востоке заявил, что теперь для него еще важнее получать российскую нефть через нефтепровод "Дружба".

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X.

В день начала войны между США и Израилем и Ираном на Ближнем Востоке венгерский премьер заявил, что теперь считает еще более важными поставки через "Дружбу".

"Война с участием Ирана удвоила важность нефтепровода „Дружба". Еще раз призываю президента Зеленского немедленно возобновить поставки нефти в Венгрию", – заявил Виктор Орбан.

Напомним, Венгрия и Словакия продолжают настаивать, что Украина исключительно из политических мотивов остановила поставки нефти через нефтепровод "Дружба", объекты которого были повреждены во время одного из обстрелов РФ в конце января.

Они решили создать следственную комиссию для изучения состояния трубопровода "Дружба" и будут требовать допустить ее на место повреждений.

Фицо после разговора с Зеленским 27 февраля заявил, что Украина не хочет восстанавливать "Дружбу" и якобы отказалась впускать комиссию.

Орбан написал президенту Украины резкое письмо, в котором требует "большего уважения к Венгрии".

Кроме того, он заявил о якобы "украинской угрозе" для энергетических объектов Венгрии и анонсировал развертывание военных для защиты энергетической инфраструктуры.