Орбан заявил, что из-за войны на Ближнем Востоке ему еще больше нужна "Дружба"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после вспышки войны на Ближнем Востоке заявил, что теперь для него еще важнее получать российскую нефть через нефтепровод "Дружба".
Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X.
В день начала войны между США и Израилем и Ираном на Ближнем Востоке венгерский премьер заявил, что теперь считает еще более важными поставки через "Дружбу".
"Война с участием Ирана удвоила важность нефтепровода „Дружба". Еще раз призываю президента Зеленского немедленно возобновить поставки нефти в Венгрию", – заявил Виктор Орбан.
Напомним, Венгрия и Словакия продолжают настаивать, что Украина исключительно из политических мотивов остановила поставки нефти через нефтепровод "Дружба", объекты которого были повреждены во время одного из обстрелов РФ в конце января.
Они решили создать следственную комиссию для изучения состояния трубопровода "Дружба" и будут требовать допустить ее на место повреждений.
Фицо после разговора с Зеленским 27 февраля заявил, что Украина не хочет восстанавливать "Дружбу" и якобы отказалась впускать комиссию.
Орбан написал президенту Украины резкое письмо, в котором требует "большего уважения к Венгрии".
Кроме того, он заявил о якобы "украинской угрозе" для энергетических объектов Венгрии и анонсировал развертывание военных для защиты энергетической инфраструктуры.