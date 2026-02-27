Фіцо після розмови із Зеленським заявив, що Україна не хоче відновити "Дружбу"

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським висловив переконання, що Україна не зацікавлена у відновленні роботи нафтопроводу "Дружба".

Про це, як пише "Європейська правда", Фіцо написав у мережі X.

За підсумками телефонної розмови Фіцо заявив, що Зеленський нібито відмовився пускати на територію України слідчу комісію для вивчення стану трубопроводу "Дружба", яку запропонували Словаччина та Угорщина.

За словами очільника словацького уряду, український президент відповів відмовою, посилаючись на занепокоєння спецслужб.

Фіцо додав, що Україна поки що не дозволила послу Словаччини та представниці ЄС провести перевірку нафтопроводу.

Водночас прем’єр-міністр заявив, що приймає пропозицію Зеленського провести спільні переговори щодо ремонту "Дружби" та доручив Міністерству закордонних справ знайти відповідну дату. Фіцо додав, що хотів би, щоб ця зустріч відбулася не в Україні, а в одній з країн-членів ЄС.

Як повідомляла "Європейська правда", Координаційна група ЄС на експертному рівні за участі представників Угорщини. Словаччини та Хорватії у середу, 25 лютого, обговорила стан справ навколо нафтопроводу "Дружба" та дійшла до висновку, що на даному етапі його зупинка не несе загрози енергетичній безпеці Євросоюзу.

Тим часом прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що відправить військових охороняти енергооб’єкти від "української загрози".

Ситуація довкола нафтопроводу стала причиною того, що Словаччина та Угорщина заблокували ухвалення 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії. Крім того, Будапешт став на заваді затвердження кредиту для України на суму 90 млрд євро.