Ряд европейских авиакомпаний отменили рейсы на Ближний Восток из-за войны

Ряд европейских авиакомпаний в субботу, 28 февраля, отменили рейсы в аэропорты стран Ближнего Востока на ближайшие дни в связи с боевыми действиями в регионе.

Об этом сообщает "Европейская правда" по материалам Reuters и Yle.

Авиарегулятор ЕС EASA в субботу рекомендовал авиакомпаниям не совершать полеты через воздушное пространство стран Ближнего Востока, затронутых боевыми действиями между США и Израилем и Ираном.

British Airways отменила рейсы в Тель-Авив и Бахрейн как минимум до 3 марта, а также субботние рейсы в Амман, столицу Иордании.

Немецкая Lufthansa на субботу и воскресенье отменила рейсы в Дубай, а в Тель-Авив, Бейрут и Оман – до 7 марта.

Air France также отменила полеты в Тель-Авив и Бейрут. Wizz Air объявила, что приостанавливает рейсы в Израиль, Дубай, Абу-Даби и Амман.

Финская авиакомпания Finnair объявила об отмене рейсов в Доху (Катар) и Дубай как минимум до пятницы 6 марта, и пока не будет летать через воздушное пространство Ирака, Ирана, Сирии и Израиля.

Как известно, утром 28 февраля американский президент заявил, что США начали масштабные боевые операции в Иране. Удары нанес также Израиль.

В дополнение, Трамп прямо призвал иранцев не упустить возможность и свергнуть репрессивный режим.

Боевые действия затронули ряд стран региона, где расположены американские базы.