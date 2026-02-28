Іспанія розкритикувала операцію США й Ізраїлю проти Ірану

Прем’єр Іспанії Педро Санчес розкритикував спільну операцію проти Ірану США та Ізраїлю.

Про це повідомляє El Pais, пише "Європейська правда".

Санчес у суботній заяві розкритикував "односторонні бойові дії" з боку США та Ізраїлю проти Ірану.

"Це становить собою ескалацію і призводить до більш непевного світового ладу. Ми засуджуємо також дії іранського режиму та КВІР", – заявив прем’єр Іспанії.

"Не можна допустити ще однієї тривалої і руйнівної війни на Близькому Сході. Ми вимагаємо негайної деескалації та повної поваги до міжнародного права", – додав він.

Міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес також закликав до дотримання міжнародного права.

"Застосування сили призводить лише до хаосу. Деескалація та діалог – це шлях до миру й стабільності", – заявив він, додавши, що усі посольства Іспанії у регіоні продовжують роботу.

Як відомо, вранці 28 лютого американський президент заявив, що США розпочали масштабну операцію проти Ірану. Ударів завдав також Ізраїль.

На додачу, Трамп прямо закликав іранців не втратити нагоду і скидати репресивний режим.

Бойові дії зачепили низку країн регіону, де розташовані американські бази.