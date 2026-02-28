Испания раскритиковала операцию США и Израиля против Ирана

Премьер Испании Педро Санчес раскритиковал совместную операцию против Ирана США и Израиля.

Об этом сообщает El Pais, пишет "Европейская правда".

Санчес в субботнем заявлении раскритиковал "односторонние боевые действия" со стороны США и Израиля против Ирана.

"Это представляет собой эскалацию и приводит к более шаткому мировому порядку. Мы также осуждаем действия иранского режима и КВИР", – заявил премьер Испании.

"Нельзя допустить еще одной длительной и разрушительной войны на Ближнем Востоке. Мы требуем немедленной деэскалации и полного уважения к международному праву", – добавил он.

Министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес также призвал к соблюдению международного права.

"Применение силы приводит только к хаосу. Деэскалация и диалог – это путь к миру и стабильности", – заявил он, добавив, что все посольства Испании в регионе продолжают работу.

Как известно, утром 28 февраля американский президент заявил, что США начали масштабную операцию против Ирана. Удары нанес также Израиль.

В дополнение, Трамп прямо призвал иранцев не упустить возможность и свергнуть репрессивный режим.

Боевые действия затронули ряд стран региона, где расположены американские базы.