Зеленский "обновил директивы" для украинской команды на переговорах с США и РФ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что "обновил директивы" для украинской делегации относительно дальнейших переговоров с РФ и США о потенциальных параметрах завершения войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в обращении 28 февраля.

Зеленский отметил, что время и место следующей встречи для переговоров определят "в зависимости от обстоятельств безопасности и реальных дипломатических возможностей".

"Я определил для переговорной команды и в целом нашей дипломатической команды Украины обновленные директивы", – сказал президент.

Он повторил, что России пора прекратить агрессию, а мир, которого ожидает Украина, должен быть настоящим.

Ранее Зеленский сообщил, что следующий раунд трехсторонних переговоров ожидается в Абу-Даби в начале марта.

Также украинский президент заявил, что видит окно возможностей для достижения мира в российско-украинской войне до промежуточных выборов в США.