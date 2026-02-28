Білий дім підтвердив, що Трамп стежив за ударами по Ірану з вілли у Флориді

У Білому домі підтвердили, що президент США Дональд Трамп стежив за розгортанням операції проти Ірану у своїй віллі у Мар-а-Лаго, а також поговорив з прем’єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Як повідомляє CNN, про це заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт.

Лівітт сказала, що Трамп стежив за початком операції проти Ірану, що у США випало на нічний час, перебуваючи на своїй віллі у Мар-а-Лаго та консультуючись із представниками безпекової команди.

Також він провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Лівітт розповіла, що перед початком американських ударів держсекретар Марко Рубіо сконтактував з топпосадовцями Конгресу, щоб повідомити їх про це, і додзвонився до більшості.

"Президент і його команда з нацбезпеки продовжать пильно стежити за ситуацією упродовж дня", – додала речниця.

Як відомо, вранці 28 лютого американський президент заявив, що США розпочали масштабну операцію проти Ірану. Ударів завдав також Ізраїль.

На додачу, Трамп прямо закликав іранців не втратити нагоду і скидати репресивний режим.

Удари Ірану у відповідь зачепили низку країн регіону, де розташовані американські бази.