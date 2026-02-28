Білий дім підтвердив, що Трамп стежив за ударами по Ірану з вілли у Флориді
У Білому домі підтвердили, що президент США Дональд Трамп стежив за розгортанням операції проти Ірану у своїй віллі у Мар-а-Лаго, а також поговорив з прем’єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.
Як повідомляє CNN, про це заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт.
Лівітт сказала, що Трамп стежив за початком операції проти Ірану, що у США випало на нічний час, перебуваючи на своїй віллі у Мар-а-Лаго та консультуючись із представниками безпекової команди.
Також він провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.
Лівітт розповіла, що перед початком американських ударів держсекретар Марко Рубіо сконтактував з топпосадовцями Конгресу, щоб повідомити їх про це, і додзвонився до більшості.
"Президент і його команда з нацбезпеки продовжать пильно стежити за ситуацією упродовж дня", – додала речниця.
Як відомо, вранці 28 лютого американський президент заявив, що США розпочали масштабну операцію проти Ірану. Ударів завдав також Ізраїль.
На додачу, Трамп прямо закликав іранців не втратити нагоду і скидати репресивний режим.
Удари Ірану у відповідь зачепили низку країн регіону, де розташовані американські бази.