Чехія засудила удари Ірану по країнах Близького Сходу

Чехія стримано відреагувала на операцію США й Ізраїлю проти Ірану та засудила удари Тегерану у відповідь по території низки країн Близького Сходу з американськими об’єктами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві чеського Міністерства закордонних справ від 28 лютого.

В МЗС Чехії зазначили, що розпочата США та Ізраїлем операція проти Ірану "відображає давні занепокоєння щодо політики та дій іранського режиму", нагадавши, що Іран підтримує й фінансує низку збройних угрупувань у регіоні і таким чином підживлює нестабільність на Близькому Сході та створює загрози для міжнародної безпеки.

"Чеська Республіка рішуче засуджує ракетні удари Ірану по країнах регіону та висловлює глибоке занепокоєння щодо будь-яких дій, що порушують суверенітет і територіальну цілісність крїан Перської затоки і призводять до подальшої ескалації напруги на Близькому Сході", – йдеться у заяві.

В МЗС Чехії наголосили, що удари Ірану по території Бахрейну, Йорданії, Кувейту, Катару, Саудівської Аравії та ОАЕ є неприйнятними і підривають стабільність у регіоні та міжнародну безпеку.

Як відомо, вранці 28 лютого американський президент заявив, що США розпочали масштабну операцію проти Ірану. Ударів завдав також Ізраїль.

Трамп прямо закликав іранців не втратити нагоду і скидати репресивний режим.