Чехия осудила удары Ирана по странам Ближнего Востока

Чехия сдержанно отреагировала на операцию США и Израиля против Ирана и осудила ответные удары Тегерана по территории ряда стран Ближнего Востока с американскими объектами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении чешского Министерства иностранных дел от 28 февраля.

В МИД Чехии отметили, что начатая США и Израилем операция против Ирана "отражает давние опасения по поводу политики и действий иранского режима", напомнив, что Иран поддерживает и финансирует ряд вооруженных группировок в регионе и таким образом подпитывает нестабильность на Ближнем Востоке и создает угрозы для международной безопасности.

"Чешская Республика решительно осуждает ракетные удары Ирана по странам региона и выражает глубокую обеспокоенность любыми действиями, нарушающих суверенитет и территориальную целостность стран Персидского залива и приводящих к дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке", – говорится в заявлении.

В МИД Чехии подчеркнули, что удары Ирана по территории Бахрейна, Иордании, Кувейта, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ являются неприемлемыми и подрывают стабильность в регионе и международную безопасность.

Как известно, утром 28 февраля американский президент заявил, что США начали масштабную операцию против Ирана. Удары нанес также Израиль.

Трамп прямо призвал иранцев не упустить возможность и свергнуть репрессивный режим.