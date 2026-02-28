ЗМІ дізнались, як Трампу змалювали ризики й переваги операції проти Ірану

Президенту США Дональду Трампу на етапі підготовки операції проти Ірану описали її ризики для Штатів, одночасно акцентуючи на тому, що вона може запустити епохальні зміни на Близькому Сході в інтересах США.

Про це на основі спілкування з джерелами повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Трампу перед ударами по Ірану надали інформацію про ризики значних втрат серед американських військових, але також акцентували на тому, що операція може призвести до "епохального зсуву" на Близькому Сході в інтересах США.

Американський посадовець, що спілкувався на умовах анонімності, каже, що брифінги описували Трампу розклади одночасно як високоризикові і такі, що можуть дати дуже вигідний результат.

Перед вирішальним днем президент отримував численні брифінги від низки посадовців, включно з директором ЦРУ Джоном Реткліффом, генералом Деном Кейном, головою Об’єднаного комітету начальників штабів, держсекретарем Марко Рубіо і главою Пентагону Пітом Гегсетом.

У четвер у Вашингтон спеціально прилетів адмірал Бред Купер, який очолює сили США на Близькому Сході, щоб приєднатись до дискусій у ситуаційній кімнаті Білого дому.

Ще один співрозмовник каже, що перед ударами президенту пояснили ризики, які створює операція – зокрема, ймовірність ударів у відповідь по американських базах у регіоні, які не вийде відбити на 100%, а також ризики атак з боку проксі-сил Ірану на території Іраку та Сирії.

Трампу пояснювали, що навіть з посиленою присутністю США на Близькому Сході спроможності ППО на американських об’єктах не всесильні.

Як відомо, вранці 28 лютого американський президент заявив, що США розпочали масштабну операцію проти Ірану. Ударів завдав також Ізраїль.

У Білому домі згодом розповіли, що президент стежив за початком операції зі своєї вілли у Мар-а-Лаго і тоді ж провів телефонну розмову з прем’єром Ізраїлю.

Трамп прямо закликав іранців не втратити нагоду і скидати репресивний режим.

Іран у відповідь завдав ударів по території низки країн Перської затоки, де є американські об’єкти.