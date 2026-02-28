СМИ узнали, как Трампу описали риски и преимущества операции против Ирана

Президенту США Дональду Трампу на этапе подготовки операции против Ирана описали ее риски для Штатов, одновременно акцентируя внимание на том, что она может запустить эпохальные изменения на Ближнем Востоке в интересах США.

Об этом на основе общения с источниками сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Трампу перед ударами по Ирану предоставили информацию о рисках значительных потерь среди американских военных, но также акцентировали внимание на том, что операция может привести к "эпохальному сдвигу" на Ближнем Востоке в интересах США.

Американский чиновник, общавшийся на условиях анонимности, говорит, что брифинги описывали Трампу расклады одновременно как высокорисковые и такие, которые могут дать очень выгодный результат.

Перед решающим днем президент получал многочисленные брифинги от ряда чиновников, включая директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, генерала Дэна Кейна, председателя Объединенного комитета начальников штабов, госсекретаря Марко Рубио и главу Пентагона Пита Хэгсета.

В четверг в Вашингтон специально прилетел адмирал Брэд Купер, возглавляющий силы США на Ближнем Востоке, чтобы присоединиться к обсуждениям в ситуационной комнате Белого дома.

Еще один собеседник говорит, что перед ударами президенту объяснили риски, которые создает операция – в частности, вероятность ответных ударов по американским базам в регионе, которые не получится отразить на 100%, а также риски атак со стороны прокси-сил Ирана на территории Ирака и Сирии.

Трампу объясняли, что даже с усиленным присутствием США на Ближнем Востоке возможности ПВО на американских объектах не всесильны.

Как известно, утром 28 февраля американский президент заявил, что США начали масштабную операцию против Ирана. Удары нанес также Израиль.

В Белом доме впоследствии рассказали, что президент следил за началом операции со своей виллы в Мар-а-Лаго и тогда же провел телефонный разговор с премьером Израиля.

Трамп прямо призвал иранцев не упустить возможность и свергнуть репрессивный режим.

Иран в ответ нанес удары по территории ряда стран Персидского залива, где находятся американские объекты.