Правительство Франции пережило последние два вотума недоверия, "бюджетная эпопея" завершилась

Национальная ассамблея Франции вечером 2 февраля отклонила последние две инициативы о выражении недоверия правительству Себастьена Лекорню, что поставило точку в утверждении бюджета на 2026 год.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Вотумы недоверия правительству, инициированные группой левых депутатов и правопопулистским "Национальным объединением", ожидаемо провалились, как и прошлые – за первый проголосовали 260 депутатов, за второй – 135, тогда как для выражения недоверия правительству нужно было 289 голосов.

Инициативы по выражению недоверия правительству Лекорню вносились после применения им конституционных спецполномочий по ст. 49.3, позволяющих утвердить законы без голосования в зале, а депутатам дают право в ответ вынести на голосование вопрос о доверии правительству.

В начале своих премьерских полномочий Лекорню обещал не применять этот шаг, который угрожал его отставкой и еще большим углублением политического кризиса – но в конце концов вынужден был пойти на него из-за невозможности достичь компромисса по бюджету путем переговоров.

После отклонения всех вотумов недоверия Франция наконец получила утвержденный бюджет на 2026 год.

За последний месяц правительство Лекорню уже семь раз пережило вотум недоверия.

В начале премьерства Лекорню большинство французов не верили, что ему удастся решить проблему, с которой не справился его предшественник Франсуа Байру – найти компромисс с фракциями в парламенте, чтобы утвердить бюджет и не получить вотума недоверия.

Переговоры по бюджету Франции на 2026 год затянулись на месяцы, из-за чего французскому президенту Эмманюэлю Макрону пришлось принять специальный закон, который временного позволяет компенсировать отсутствие полноценного бюджета.