ЗМІ: Віткофф візьме участь у наступних переговорах України та Росії

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф поїде на наступний раунд переговорів між Україною та Росією, який відбудеться 4-5 лютого в Абу-Дабі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив журналіст видання Axios Барак Равід.

За інформацією журналіста, 3 лютого спецпосланець президента США Віткофф прибуде до Ізраїлю, звідки вирушить до Об’єднаних Арабських Еміратів.

В Абу-Дабі в середу та четвер Віткофф проведе ще один раунд переговорів з Росією та Україною.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо повідомляв, що спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер не поїдуть туди, але участь США "ймовірна".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 30 січня вчергове заявив, що бачить шанс на успіх переговорів для завершення російсько-української війни.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявляв, що не знає, чи йдеться про фінальний етап мирних переговорів, чи попереду ще робота з багатьма країнами.

Перший раунд тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі відбувся 23-24 січня. Під час консультацій команди обговорювали параметри завершення війни.