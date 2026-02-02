Укр Рус Eng

Українська делегація вирушила в Абу-Дабі на переговори з РФ і США

Новини — Понеділок, 2 лютого 2026, 20:35 — Христина Бондарєва

Українська переговорна група вирушила до Абу-Дабі, де 4 та 5 лютого відбудеться новий раунд тристоронніх зустрічей за участю представників України, Сполучених Штатів та Росії.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні, пише "Європейська правда".

За словами Зеленського, українська команда продовжує працювати з американською стороною, "щоб реальні рішення заради миру могли масштабуватися". 

"Сьогодні була нарада з нашою делегацією – хлопці вже в дорозі. Зустрічі будуть у середу та четвер", – повідомив глава держави.

Він додав, що, окрім тристороннього формату, зі США пройдуть двосторонні переговори. 

"Є що погодити, є зміст, який потребує подальшої роботи. По гарантіях безпеки ми готові. По відновленню та подальшому розвитку України урядовці працюють, наші команди активно цим займаються", – сказав Зеленський.

Раніше у понеділок Зеленський повідомив, що поставив завдання переговорній команді перед зустрічами з РФ і США.

Як повідомляли ЗМІ, спеціальний представник президента США Стів Віткофф поїде на наступний раунд переговорів між Україною та Росією 4-5 лютого в Абу-Дабі.

Мирні переговори США Росія
