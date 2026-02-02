Зеленський поставив завдання переговорній команді перед зустрічами з РФ і США

Президент України Володимир Зеленський провів координаційну нараду з українською делегацією напередодні нового раунду тристоронніх зустрічей зі США та Росією, які мають відбутися вже цієї середи та четверга в Абу-Дабі.

Про це глава держави повідомив у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що погодив для команди рамки розмови та визначив конкретні завдання на майбутні зустрічі.

На нараді були присутні майже всі учасники переговорної команди, а саме секретар РНБО Рустем Умєров, керівник ОПУ Кирило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця, глава Генштабу Андрій Гнатов, радник керівника ОПУ Олександр Бевз. Голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія також братиме участь у перемовинах.

Окремим пунктом порядку денного стануть двосторонні зустрічі з американською стороною.

"Україна готова до реальних кроків. Ми вважаємо, що реально досягти достойного і тривалого миру. Ми вважаємо, що двосторонній документ щодо гарантій безпеки зі Сполученими Штатами готовий, і розраховуємо на подальшу предметну роботу щодо документів по відновленню та економічному розвитку", – наголосив Зеленський.

Президент висловив сподівання, що американська сторона може бути й надалі рішучою в забезпеченні необхідних умов для діалогу.

"Заходи з деескалації, які фактично запрацювали в ніч на минулу пʼятницю, допомагають досягти довіри людей до процесу перемовин і до можливого результату. Війну треба завершувати", – написав глава держави.

Як повідомляли ЗМІ, спеціальний представник президента США Стів Віткофф поїде на наступний раунд переговорів між Україною та Росією, який відбудеться 4-5 лютого в Абу-Дабі.

Перший раунд тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі відбувся 23-24 січня. Під час консультацій команди обговорювали параметри завершення війни.