СМИ узнали, как союзники Украины будут обеспечивать прекращение огня

Украина вместе с западными союзниками обсуждает многоуровневый план реагирования на нарушение Россией потенциального соглашения о прекращении огня, который, в частности, предусматривает участие американских военных.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Financial Times.

По данным источников FT, план неоднократно обсуждался в декабре и январе между украинскими, европейскими и американскими чиновниками.

Согласно предложению, любое нарушение Россией режима прекращения огня приведет к реагированию в течение 24 часов. Сначала это должно быть дипломатическое предупреждение, а при необходимости – действия украинской армии, направленные на восстановление перемирия.

Если военные действия продолжатся и после этих шагов, Украина вместе с союзниками перейдет ко второму этапу реагирования – использованию сил так называемой "коалиции решительных", в которую входят большинство членов ЕС, а также Великобритания, Норвегия, Исландия и Турция.

Источники добавляют, что в случае расширения атаки, через 72 часа после первого нарушения будет запущена скоординированная реакция сил, поддерживаемых Западом, включая американские вооруженные силы.

Как стало известно, 2 февраля украинская переговорная группа отправилась в Абу-Даби, где 4 и 5 февраля состоится новый раунд трехсторонних встреч с участием представителей Украины, Соединенных Штатов и России.

Ранее в понедельник Зеленский сообщил, что поставил задачу переговорной команде перед встречами с РФ и США, а также сообщил о готовности двустороннего документа о гарантиях безопасности со стороны США.

Как сообщали СМИ, специальный представитель президента США Стив Уиткофф поедет на следующий раунд переговоров между Украиной и Россией 4-5 февраля в Абу-Даби.