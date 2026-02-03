Норвегія призупинила повноваження посла через її згадки у справі Епштейна

МЗС Норвегії призупинило повноваження посла в Йорданії та Іраку Муни Юль у зв’язку з тим, що з документів справи американського мільярдера Джеффрі Епштейна стало відомо про дружні стосунки між її родиною та Епштейном.

Як повідомляє NRK, пише "Європейська правда", про це оголосив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Ейде повідомив, що МЗС Норвегії починає розслідування щодо фактів знайомства Муни Юль з Епштейном та у зв’язку з цим призупинило її на посаді посла.

"Вона не буде виконувати повноваження посла до прояснення цих обставин", – сказав Ейде, додавши, що рішення ухвалювали у консультаціях з нею.

З оприлюднених Мін’юстом США матеріалів справи випливає, що Епштейн спілкувався з Муною Юль та її чоловіком Тер’є Рьодом-Ларсеном.

"Зараз ми працюємо над тим, щоб отримати повну картину того, що вона знала, і її дотичності до випадків, про які стало відомо з документів справи Епштейна", – додав очільник МЗС Норвегії.

"З огляду на те, що стало відомо з документів справи Епштейна, я хотіла би повної відкритості щодо моїх контактів з Джеффрі Епштейном. Я веду діалог з цього питання з моїм роботодавцем, Міністерством закордонних справ, і повною мірою співпрацюю для забезпечення цілковитої ясності", – зазначила Юль у письмовому коментарі.

За її словами, її спілкування з мільярдером було пов’язане з тим, що з ним товаришував її чоловік.

"У мене не було власних соціальних чи професійних взаємодій з Епштейном, у тому числі якоїсь посередницької ролі", – наголошує посол, додаючи, що спілкування було нерегулярним та суто приватного характеру.

"Проте, озираючись назад, я розумію, що слід було бути обережнішою. Це стосується і короткої приватної поїздки у 2011 році, коли я була у відпустці", – зазначила Юль.

З матеріалів справи також стало відомо про спілкування з Епштейном норвезької кронпринцеси Метте-Маріт. Також у документах згадується експрем’єр країни Турбйорн Ягланд.

Принцеса опублікувала заяву, в якій зазначила, що шкодує про свою "недбалість". Вона також висловила своє співчуття та солідарність із жертвами злочинів, скоєних Епштейном.

Прем’єр Норвегії, коментуючи скандал, зазначив, що спілкування кронпринцеси з Епштейном було "поганим рішенням".

Експосол Британії в США Пітер Мендельсон вийшов з лав партії після оприлюднення нових фактів про його знайомство з Епштейном.