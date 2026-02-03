Норвегия приостановила полномочия посла из-за ее упоминания в деле Эпштейна

МИД Норвегии приостановило полномочия посла в Иордании и Ираке Муны Юль в связи с тем, что из документов дела американского миллиардера Джеффри Эпштейна стало известно о дружеских отношениях между ее семьей и Эпштейном.

Как сообщает NRK, пишет "Европейская правда", об этом объявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

Эйде сообщил, что МИД Норвегии начинает расследование по фактам знакомства Муны Юль с Эпштейном и в связи с этим приостановило ее в должности посла.

"Она не будет выполнять полномочия посла до прояснения этих обстоятельств", – сказал Эйде, добавив, что решение принимали в консультациях с ней.

Из обнародованных Минюстом США материалов дела следует, что Эпштейн общался с Муной Юль и ее мужем Терье Рьодом-Ларсеном.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы получить полную картину того, что она знала, и ее причастности к случаям, о которых стало известно из документов дела Эпштейна", – добавил глава МИД Норвегии.

"Учитывая то, что стало известно из документов дела Эпштейна, я хотела бы полной открытости относительно моих контактов с Джеффри Эпштейном. Я веду диалог по этому вопросу с моим работодателем, Министерством иностранных дел, и в полной мере сотрудничаю для обеспечения полной ясности", – отметила Юль в письменном комментарии.

По ее словам, ее общение с миллиардером было связано с тем, что с ним дружил ее муж.

"У меня не было отдельных социальных или профессиональных взаимодействий с Эпштейном, в том числе какой-то посреднической роли", – отмечает посол, добавляя, что общение было нерегулярным и сугубо частного характера.

"Однако, оглядываясь назад, я понимаю, что следовало быть осторожнее. Это касается и короткой частной поездки в 2011 году, когда я была в отпуске", – отметила Юль.

Из материалов дела также стало известно об общении с Эпштейном норвежской кронпринцессы Метте-Марит. Также в документах упоминается экс-премьер страны Турбьерн Ягланд.

Принцесса опубликовала заявление, в котором отметила, что сожалеет о своей "небрежности". Она также выразила свое сочувствие и солидарность с жертвами преступлений, совершенных Эпштейном.

Премьер Норвегии, комментируя скандал, отметил, что общение кронпринцессы с Эпштейном было "плохим решением".

Экс-посол Британии в США Питер Мендельсон вышел из рядов партии после обнародования новых фактов о его знакомстве с Эпштейном.