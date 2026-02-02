Зеленський: ЄС невдовзі передасть додаткові генератори та енергетичне обладнання

Президент Володимир Зеленський після розмови з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн повідомив, що ЄС найближчим часом передасть Україні додаткові генератори та енергообладнання.

Про це глава держави написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

За словами Зеленського, у розмові з Урсулою фон дер Ляєн йшлося про енергетичну підтримку України з боку ЄС.

"Євросоюз нам дуже допомагає, і найближчим часом будуть іще поставки генераторів і додаткового енергетичного обладнання", – повідомив президент.

Він додав, що глава Єврокомісії поінформувала про фіналізацію 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії. Також вони обговорили дипломатичну роботу й роботу над документами щодо гарантій безпеки та плану відновлення.

Фон дер Ляєн, зі свого боку, заявила після розмови із Зеленським, що тиск на Росію необхідно посилити.

Нагадаємо, в другій половині січня Європейська комісія оголосила про передачу 447 генераторів Україні на суму 3,7 млн євро зі стратегічних резервів ЄС.

Крім того, Польща передає Україні сотні генераторів за рахунок коштів ЄС.