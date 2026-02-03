В МИД рассказали об энергетической помощи, поступившей в Украину

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал о пакетах энергетической помощи от партнеров и волонтеров, которые уже поступили в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Сибига сообщил на своей странице в Facebook.

Как сообщил министр, при поддержке правительства Литвы в Украину отправят 48 генераторов большой мощности. В то же время литовская общественная организация уже доставила 80 генераторных установок, а также обогреватели, удлинители, аккумуляторные лампы и расходные материалы для генераторов.

Турецкий Фонд гуманитарной помощи ИНН доставил в Украину четыре грузовика гуманитарной помощи, которые содержали 157 бытовых генераторов, зарядные устройства, одежду, средства гигиены и продуктовые наборы.

Также готовится передача около 50 генераторов различной мощности от Финляндии. Несколько десятков генераторов для детских больниц отправит и Швеция.

Отдельно министр иностранных дел отметил польскую инициативу "Тепло из Польши для Киева", в рамках которой в Киев доставлены десятки генераторов для районов города и коммунальных служб.

Также, по словам Сибиги, украинская община в Болгарии направила 34 генератора для Киева и Одессы, а межрегиональное партнерство с Польшей обеспечивает генераторами Одессу, Никопольский район и службы реагирования Днепропетровщины.

Напомним, в понедельник президент Владимир Зеленский после разговора с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сообщил, что ЕС в ближайшее время передаст Украине дополнительные генераторы и энергооборудование.

В правительстве Чехии готовят к отправке в Украину 55 генераторов.

А 30 января в Киев поступила первая партия из почти 60 генераторов от мэрии и общины Варшавы.