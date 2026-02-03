Сибига после ночной атаки РФ: "Путину безразлично и на переговоры, и на обещания Трампу"

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал ночную комбинированную атаку РФ в суровые морозы красноречивым доказательством того, что Россия продолжает делать то, что хочет, несмотря на любые договоренности.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X.

Сибига рассказал, что ночью 3 февраля Россия нанесла удары 450 беспилотниками и более 60 крылатыми ракетами, а также баллистикой, прежде всего по энергетической инфраструктуре; пострадали также жилые дома.

"Путин дождался усиления морозов и накопил дроны и ракеты, чтобы продолжать геноцидальные удары против украинского народа. Ни ожидаемые дипломатические усилия в Абу-Даби на этой неделе, ни его обещания США не сдержали его от террора против обычных людей посреди самой суровой зимы. Мы имеем дело с террористами, которых нужно заставлять остановиться", – подчеркнул глава МИД Украины.

Он продолжил, что партнеры имеют инструменты влияния и их нужно использовать.

"Усиливайте украинскую ПВО и устойчивость энергетики. Усиливайте давление на Москву. Лишайте военную машину РФ доходов от продажи энергоресурсов и доступа к технологиям. Изолируйте российский режим. Останавливайте и конфискуйте нелегальные российские нефтяные танкеры", – призвал Сибига.

"Путина следует лишить иллюзий, что он сможет чего-то достичь своими бомбардировками, террором и агрессией", – добавил он.

Также Сибига рассказал о пакетах энергетической помощи от партнеров и волонтеров, которые уже поступили в Украину.

Напомним, 29 января Трамп заявил, что получил от Путина согласие не бить по Киеву "и другим городам" в течение недели – не уточняя, с какого времени должен был начаться отсчет.

В Кремле заявили, что якобы речь идет о сроке до 1 февраля.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прямых договоренностей о прекращении российских ударов по украинской энергетике между Киевом и Москвой нет, однако разговоры об этом продолжаются. Он также подчеркнул, что Украина будет действовать зеркально к действиям РФ.

Вечером в понедельник Зеленский сказал, что Россия пока не бьет по энергетической инфраструктуре и назвал это признаком того, что США могут влиять на ситуацию.