В Германии завершилась общенациональная забастовка, работа транспорта возобновлена

В Германии завершилась однодневная забастовка работников транспортных компаний, из-за которой работа общественного транспорта была фактически остановлена.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Der Spiegel.

В ночь на вторник акции протеста по всей стране завершились, как сообщил представитель Объединенного профсоюза работников услуг Verdi.

Работа общественного транспорта возобновлена в обычном режиме.

В понедельник во всех федеральных землях Германии автобусы, трамваи и метро часто оставались в депо из-за общенациональной забастовки. В городах курсировали трамваи, но эти рейсы проводились только для того, чтобы не допустить обледенения линий электропередачи.

Как сообщалось, забастовка 2 февраля фактически парализовала работу общественного транспорта по всей Германии.

Профсоюз, организовавший протест, настаивает на улучшении условий труда в местном общественном транспорте, таких как сокращение рабочего времени, более длительные перерывы и лучшая оплата ночных и выходных смен.

