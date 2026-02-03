СМИ: ЕС создаст платформу для обмена военными данными без участия США

Европейский Союз планирует создать платформу обмена военными данными без участия Соединенных Штатов до 2030 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Издание ознакомилось с презентацией Европейского оборонного агентства, согласно которой институты ЕС работают над новой платформой под названием "Европейское оборонное пространство данных искусственного интеллекта" (DAIDS).

Этот проект имеет целью предоставить странам ЕС возможность безопасно обмениваться конфиденциальной информацией, связанной с обороной.

До сих пор страны-члены Евросоюза выбирали поставщиков информации на основе национальных предпочтений, создавая хаотичную смесь провайдеров для хранения и обмена чувствительных данных.

В прошлом году Европейская комиссия предложила создать "надежную, безопасную и совместимую среду данных" в своей "дорожной карте" обороны до 2030 года. Ожидается, что платформа будет готова к этому времени.

ЕС уже заключил контракты с компаниями, которые будут заниматься разработкой проекта. Следующий шаг – побудить страны к координации совместных закупок технологий, соответствующих будущему европейскому пространству данных.

В документах также говорится о том, что 2029-2030 годов планируется внедрить DAIDS в обычные операции армий и оборонных органов стран-членов.

Как отмечает Euractiv, Европейский Союз все больше ставит под сомнение свою зависимость от Соединенных Штатов, поэтому для европейских армий возникла необходимость обеспечить надлежащую защиту своих данных. Сейчас многие страны хранят или обмениваются информацией, используя инфраструктуру иностранного, чаще всего американского, производства, что создает как потенциальную уязвимость.

На прошлой неделе еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил о запуске программы Govsatcom, которая объединит имеющиеся коммуникационные мощности спутников 27 стран-членов.

Кроме того, ЕС готовится создать защищенную систему спутниковой связи к 2030 году для осуществления военной разведки, поскольку растут сомнения относительно преданности США европейской обороне.