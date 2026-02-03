Генсек НАТО прибув до Києва

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув з неанонсованим візитом до Києва.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив президент України Володимир Зеленський у мережі X.

Президент України оприлюднив відео з Майдану Незалежності, де він разом з генсеком НАТО вшанували пам'ять загиблих українських захисників і захисниць.

Maidan Nezalezhnosti. The People’s Memorial of National Remembrance. A memorial honoring our heroes, warriors, our people who defended Ukraine against the enemy, fought, and made the ultimate sacrifice in this war.



Together with @SecGenNATO Mark Rutte, we honored the memory of… pic.twitter.com/ugWsJChlAV – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 3, 2026

Також в Києві Марк Рютте виступив на відкритті 15-ї сесії Верховної Ради України.

Зазначимо, що Рютте прибув до України після того, як вночі Росія завдала комбінованого удару по Україні. Це сталося на тлі того, що 29 січня президент США Дональд Трамп заявив про згоду Путіна не бити по Києву "та інших містах" протягом тижня – не уточнюючи, з якого часу мав початися відлік.

Про візит генсека НАТО раніше писали депутати Верховної Ради України.