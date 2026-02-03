Укр Рус Eng

Генсек НАТО прибув до Києва

Новини — Вівторок, 3 лютого 2026, 11:42 — Ольга Ковальчук

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув з неанонсованим візитом до Києва.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив президент України Володимир Зеленський у мережі X.

Президент України оприлюднив відео з Майдану Незалежності, де він разом з генсеком НАТО вшанували пам'ять загиблих українських захисників і захисниць.

Також в Києві Марк Рютте виступив на відкритті 15-ї сесії Верховної Ради України.

Зазначимо, що Рютте прибув до України після того, як вночі Росія завдала комбінованого удару по Україні. Це сталося на тлі того, що 29 січня президент США Дональд Трамп заявив про згоду Путіна не бити по Києву "та інших містах" протягом тижня – не уточнюючи, з якого часу мав початися відлік. 

Про візит генсека НАТО раніше писали депутати Верховної Ради України.

