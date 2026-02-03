Укр Рус Eng

Генсек НАТО прибыл в Киев

Новости — Вторник, 3 февраля 2026, 11:42 — Ольга Ковальчук

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл с неанонсированным визитом в Киев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил президент Украины Владимир Зеленский в сети X.

Президент Украины обнародовал видео с Майдана Независимости, где он вместе с генсеком НАТО почтили память погибших украинских защитников и защитниц.

Также в Киеве Марк Рютте выступил на открытии 15-й сессии Верховной Рады Украины.

Отметим, что Рютте прибыл в Украину после того, как ночью Россия нанесла комбинированный удар по Украине. Это произошло на фоне того, что 29 января президент США Дональд Трамп заявил о согласии Путина не бить по Киеву "и другим городам" в течение недели – не уточняя, с какого времени должен был начаться отсчет.

О визите генсека НАТО ранее писали депутаты Верховной Рады Украины.

