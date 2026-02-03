Рютте: "последняя атака России подтверждает, что она не настроена на мир"

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что ночная комбинированная атака России против Украины в очередной раз подтверждает, что в Москве не настроены на реальные мирные переговоры.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в своей речи в Верховной Раде 3 февраля.

Рютте в выступлении упомянул о продолжающемся переговорном процессе с участием США, России и Украины.

"Здесь достигнут важный прогресс. Но Россия продолжает атаковать – как прошлой ночью. Это демонстрирует их несерьезность в отношении мира", – отметил генсек НАТО.

Он заверил, что западные партнеры продолжат оказывать давление на Россию и поддерживать Украину.

Рютте подчеркнул, что друзья Украины, так же, как и сами украинцы, "не хотели бы второго Будапештского меморандума или еще одного "Минска".

"НАТО рядом с Украиной на годы вперед. Ваша безопасность – это наша безопасность, ваш мир – это наш мир. Он должен быть справедливым и долгосрочным", – подчеркнул Марк Рютте.

Генсек НАТО прибыл в Киев утром 3 февраля и, очевидно, пересек границу еще во время продолжающейся атаки. Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видео с Майдана Независимости, где они вместе почтили память погибших украинских защитников и защитниц.

Министр иностранных дел Украины после ночной атаки РФ назвал ее свидетельством того, что главе Кремля безразличны и переговоры, и обещания Трампу.