СМИ узнали, как фон дер Ляйен пытается справиться с напряженностью в Еврокомиссии

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен созвала свою команду европейских комиссаров на встречу, чтобы попытаться разрядить напряженную ситуацию и улучшить их работу.

Об этом узнало издание Politico, сообщает "Европейская правда".

Неназванный чиновник ЕК рассказал, что встреча назначена на 4 февраля в Левене и открыта для всех членов Еврокомиссии, хотя участие в ней не является обязательным.

Собеседники издания отметили, что идея такой встречи возникла после напряженных обменов мнениями между комиссарами и разочарования из-за неоднократного опоздания с подачей документов на столы высокопоставленных чиновников.

Хотя основной темой встречи будет конкурентоспособность, а в качестве специального гостя на ней выступит директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, в повестке дня также стоят обсуждения "геополитики в текущих условиях и методов работы Европейской комиссии", рассказала заместитель главного пресс-секретаря ЕК Арианна Подеста.

Последний пункт был включен в повестку дня в связи с тем, что сотрудники штаб-квартиры Комиссии в Берлемонте описывают атмосферу как чрезвычайно напряженную.

По словам четырех должностных лиц, поводом для проведения встречи стала напряженная дискуссия в начале декабря, когда комиссар по энергетике Дан Йоргенсен вступил в конфликт с вице-президентом ЕК Терезой Риберой во время заседания Коллегии комиссаров.

Оба комиссара отказались комментировать инцидент, но один чиновник сказал, что Йоргенсен повысил голос во время спора с Риберой, а другой отметил, что датский комиссар "выразил Рибере мнение, которое было чрезвычайно резким по стандартам Коллегии", когда они обсуждали важный экологический вопрос.

Йоргенсен будет присутствовать на заседании 4 февраля, сообщила его команда. Команда Риберы не предоставила комментариев.

Йоргенсен и Рибера – не единственные, кто находится в напряженных отношениях. Например, напряжение возникло между исполнительным вице-президентом Стефаном Сежурне и комиссаром по вопросам здравоохранения Оливером Вархеи, особенно в отношении Закона о биотехнологиях. Вархеи давно выступает против элементов пакета, не касающихся здравоохранения, и, по словам инсайдеров, его сопротивление только усилилось, когда Сежурне начал продвигать более широкую промышленную стратегию.

Двое чиновников также отметили, что поведение Вархеи иногда трактуется как провокационное – он оставляет включенным рингтон на телефоне или может развалиться в кресле.

Источники также рассказывают, что Вархеи даже настаивал, что заменять его на мероприятиях может только фон дер Ляйен, а не другие члены комиссии.

При этом, как отмечает издание, описания предстоящей встречи различаются: один чиновник назвал ее "переговорами", а не официальным мероприятием по формированию команды, а другой описал ее как "рабочую группу по методам работы".

Как указано, внутри Еврокомиссии растет разочарование из-за того, что документы поступают чиновникам за несколько часов до заседаний коллегии, поздно вечером, в выходные или накануне представления законодательных предложений.

Разочарование достигло пика во время презентации долгосрочного бюджетного плана ЕС в июле прошлого года, когда официальные цифры, как сообщается, были предоставлены комиссарам лишь за несколько часов до презентации.

По словам чиновников, приближенных к кабинету фон дер Ляйен, позднее поступление бюджетных цифр было оправдано как тактика предотвращения утечки информации. Но такой подход лишь углубил раздражение.

Встреча состоится накануне саммита лидеров ЕС по вопросам конкурентоспособности, запланированного на 12 февраля.

В конце ноября 2025 года стало известно, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен создает рабочую группу, которая будет заниматься реализацией плана Марио Драги по повышению конкурентоспособности ЕС.

Читайте также: Европа проигрывает конкурентную гонку: почему Украина может помочь ЕС вернуть лидерство.