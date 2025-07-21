У Маска розкритикували розслідування Франції проти його соцмережі Х

Соціальна мережа Ілона Маска Х у понеділок розкритикувала розслідування французької влади щодо потенційної вразливості її алгоритмів як політично вмотивоване.

Про це йдеться в заяві Х, яку цитує "Європейська правда".

Соцмережа Маска заявила, що категорично відкидає підозри у потенційному іноземному втручанні в її роботу як "політично вмотивовані".

Також X зазначила, що французька влада вимагала надати доступ до її алгоритму рекомендацій та даних, аби їх проаналізували експерти. Соцмережа заявила про упередженість експертів, які раніше публічно критикували її.

"На основі того, що нам відомо станом на зараз, X вважає, що це розслідування спотворює французьке законодавство з метою досягнення політичних цілей і, в кінцевому підсумку, обмеження свободи слова", – ідеться в заяві.

Тому соцмережа заявила, що відхилила запит влади Франції та віддана "спротиву політичній цензурі".

Кримінальне розслідування проти Х у Франції було офіційно підтверджене на початку липня.

Приводом для розслідування стали два повідомлення, отримані на початку року, які "вказували на потенційне використання алгоритму X з метою іноземного втручання".

Нагадаємо, кілька розслідувань щодо X тривають на рівні Європейського Союзу з грудня 2023 року. Ще у січні повідомлялось, що Єврокомісія завершила попереднє розслідування щодо соцмережі Ілона Маска і може ухвалити рішення про накладення багатомільйонного штрафу.