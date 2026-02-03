Во французских офисах платформы Маска X проводят обыски

Прокуратура Парижа проводит обыски во французских офисах социальной сети миллиардера Илона Маска X в рамках расследования дела о предвзятости алгоритмов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Прокуратура Парижа заявила, что обыск проводится в рамках расследования, начатого в январе 2025 года.

Обыски проводит подразделение прокуратуры по борьбе с киберпреступностью при участии Европола и при поддержке французской полиции.

Кроме того, владельца платформы X Илона Маска вызвали на добровольный допрос 20 апреля, заявили правоохранители.

В прошлом году парижская прокуратура заявила, что начала расследование после того, как к ней обратился законодатель, который утверждал, что предвзятые алгоритмы в X, вероятно, исказили работу автоматизированной системы обработки данных.

В то время миллиардер Илон Маск неоднократно использовал платформу X для личной поддержки правых партий в ряде европейских стран, в частности Германии и Великобритании, что вызвало беспокойство относительно неправомерного иностранного вмешательства.

Социальная сеть Илона Маска Х тогда раскритиковала расследование французских властей, назвав его "политически мотивированным".

В январе прошлого года расследование в отношении X провел Европейский Союз. Среди обвинений Еврокомиссии – несоблюдение правил прозрачности рекламы, непредоставление расследователям достаточного доступа к данным и введение в заблуждение пользователей путем присуждения так называемой "голубой галочки".