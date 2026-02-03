Премьер Литвы: нет причин для потепления в отношениях с Беларусью

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене не видит причин для потепления в отношениях с Беларусью в ближайшее время.

Заявление главы правительства Литвы приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Как отметила Ругинене, для Минска во взаимодействии с Вильнюсом "важнее демонстрировать силу".

"Пока я не вижу потепления в этих отношениях и, вероятно, для этого нет причин", – указала она.

По словам премьера, она обсуждала отношения Вильнюса и Минска с одной из представительниц белорусской оппозиции Марией Колесниковой, которая находится с визитом в Литве.

"Пока Беларусь проявляет агрессию, пока она воспринимает только язык силы, видит, что на нас может повлиять только давление... мы действительно не видим возможности хотя бы немного разморозить эти отношения. Мы не поддерживаем общение на языке силы и четко об этом заявляем", – подчеркнула Ругинене.

Недавно литовский министр внутренних дел Владислав Кондратович заявил, что Беларусь не сотрудничает с Литвой в предотвращении контрабанды.

В конце января Литва вручила временному поверенному Беларуси ноту протеста в связи с очередным появлением в воздушном пространстве страны метеозондов из Беларуси, из-за которых пришлось закрывать аэропорт Вильнюса.