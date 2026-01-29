У Литві кажуть про відсутність співпраці з боку Білорусі для протидії контрабанді

Литовський міністр внутрішніх справ Владислав Кондратович заявляє, що Білорусь не співпрацює з Литвою у запобіганні контрабанді.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

"Ми не маємо жодних контактів з білоруською стороною і не отримуємо від них жодної інформації, хоча ми неодноразово надсилали сигнали про те, що з певних точок запускаються повітряні кулі, і просили вжити заходів", – заявив він журналістам у Міністерстві внутрішніх справ у четвер.

Міністр запевнив, що всі особи, затримані за контрабанду, є громадянами Литви.

Серед іншого, Кондратович підкреслив, що для вирішення проблеми контрабанди готуються нові поправки до законодавчих актів.

"Зміни до законодавства, перший пакет яких був прийнятий ще в грудні, дійсно посилили відповідальність, але ми бачимо, що, можливо, вони не повністю впливають, якщо ми бачимо таку активізацію. Готується нова поправка, над нею працює група юристів", – запевнив міністр.

Литва напередодні вручила тимчасовому повіреному Білорусі ноту протесту у зв’язку з черговою появою у повітряному просторі країни метеозондів з Білорусі, через які довелось закривати аеропорт Вільнюса.

Як повідомляли, увечері 27 січня до Литви з Білорусі знову залетіли метеокулі з контрабандою; Литва організувала їхнє перехоплення. Це призвело до кількох поспіль пауз у роботі аеропорту Вільнюса, що вплинуло на плани 1700 пасажирів.

На початку грудня інциденти з такими метеозондами стали майже регулярними і поставили під загрозу роботу аеропорту Вільнюса. Тоді уряд Литви оголосив надзвичайний стан.

Ситуація покращилась після візиту до Білорусі спецпосланця президента США Джона Коула. Він заявив, що самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко пообіцяв зупинити нальоти метеозондів.