В Польше создадут аналитическую группу, чтобы разобраться с "файлами Эпштейна"

Польский премьер Дональд Туск сообщил во вторник о создании аналитической группы, которая будет заниматься расследованием польских аспектов скандала в США, связанного с обнародованием новой информации о деятельности финансиста Джеффри Эпштейна.

Заявление главы польского правительства приводит Polsat News, сообщает "Европейская правда".

Туск рассказал, что вместе с министром юстиции, генеральным прокурором и министром-координатором по вопросам специальных служб решил создать аналитическую группу и, "возможно, также начать расследование, если анализ подтвердит наши опасения относительно скандала, связанного с педофилией в Соединенных Штатах".

По его словам, первой причиной принятия этих мер является необходимость разъяснения польских аспектов в "дьявольском кругу господина Эпштейна".

"Мы сделаем все, чтобы те, кто несет за это ответственность и, возможно, пострадал, не только увидели активность польского государства, но и получили компенсацию, если это будет необходимо, и, прежде всего, чтобы эффективно преследовать тех, кто совершает такие ужасные преступления", – сказал он.

Премьер добавил, что нельзя позволить, "чтобы кто-то пренебрегал этими вопросами", в частности учитывая польские аспекты этого дела.

"Поэтому я попрошу как прокуроров, так и спецслужбы провести очень детальный, быстрый и тщательный анализ, файл за файлом, каждого документа, который в настоящее время доступен в открытом доступе", – заявил он.

Он также подчеркнул, что "если возникнет такая необходимость, мы также обратимся к американской стороне с просьбой предоставить доступ к тем документам или файлам, которые не были обнародованы, но могут касаться возможных польских потерпевших или других польских следов".

Второй причиной создания специальной группы является необходимость выяснить деятельность российских спецслужб.

"Все больше следов, все больше информации, все больше комментариев в прессе и мировых СМИ касаются подозрения, что это беспрецедентное педофильское дело было совместно организовано российскими спецслужбами", – сказал Туск.

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура Литвы начала досудебное расследование информации о возможной торговле людьми в стране после обнародования новых файлов осужденного в США за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна.

Кроме того, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что правоохранительным органам страны следует изучить информацию из "файлов Эпштейна".