Глава МЗС Німеччини відкинув звинувачення Росії в "реваншизмі"

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль відкинув звинувачення Росії в "реваншизмі", які Москва закинула у відповідь на підтримку Берліном України та підготовку гарантій безпеки.

Про це Вадефуль заявив у вівторок, 3 лютого, на зустрічі з новозеландським колегою Вінстоном Пітерсом у місті Керікері, його цитує DW, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив очільник німецького зовнішньополітичного відомства, подібні звинувачення – "це дешева спроба Росії відвернути увагу".

Він наголосив, що у Німеччини "немає взагалі жодних проблем з критичним осмисленням власного минулого".

"Ми знаємо, що були звільнені від нацистського режиму, в тому числі ціною жертв в Радянському Союзі, і це були і жертви з України, а також інших народів Радянського Союзу", – зазначив глава німецького МЗС.

У Німеччині цю історичну істину не ставлять під сумнів, додав він.

"Але ми не дозволимо змушувати нас та інших мовчати, коли йдеться про те, щоб однозначно засудити злочинні дії сучасної Росії", – сказав Вадефуль.

Напередодні російське МЗС звинуватило владу ФРН в "одержимості реваншем за колишні поразки" і спробі забути "процес історичного примирення народів Росії і Німеччини", вказавши при цьому на поразку нацистської Німеччини у Другій світовій війні.

У російському МЗС серед іншого заявили про поставки Україні німецької військової техніки, озброєння та боєприпасів, якими "через 80 років після Великої Вітчизняної війни знову ведеться вогонь по російській території".

Нещодавно Вадефуль засудив "уперте наполягання Росії на ключовому територіальному питанні".

Він також закликав до більш рішучих дій проти "тіньового флоту" Росії.