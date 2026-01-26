Німеччина критикує "уперте наполягання" РФ на максимальних територіальних вимогах

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль засудив "уперте наполягання Росії на ключовому територіальному питанні".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Свою заяву Вадефуль зробив після переговорів між російськими, українськими та американськими посланцями в Абу-Дабі, що відбулися у вихідні.

"Те, що я чую і читаю сьогодні, в тому числі про переговори в Об'єднаних Арабських Еміратах, – це лише вперте наполягання Росії на ключовому територіальному питанні", – сказав Вадефуль у Ризі.

"І якщо тут не буде гнучкості, я побоююся, що переговори можуть тривати ще довго або не бути успішними на цьому етапі", – додав він.

Як повідомляла "Європейська правда", 23-24 січня в Об’єднаних Арабських Еміратах відбулися тристоронні переговори США, України та Росії.

За підсумками зустрічей сторони домовилися продовжити консультації 1 лютого.

Серед тем переговорів – територіальні питання. Україна наполягає на обговоренні територій, відштовхуючись від поточної лінії зіткнення, тоді як росіяни продовжують заявляти про необхідність виведення українських військ з неокупованої частини Донецької області.