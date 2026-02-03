Глава МИД Германии отверг обвинения России в "реваншизме"

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль отверг обвинения России в "реваншизме", которые Москва выдвинула в ответ на поддержку Берлином Украины и подготовку гарантий безопасности.

Об этом Вадефуль заявил во вторник, 3 февраля, на встрече с новозеландским коллегой Уинстоном Питерсом в городе Кэрикери, его цитирует DW, сообщает "Европейская правда".

Как отметил глава немецкого внешнеполитического ведомства, подобные обвинения – "это дешевая попытка России отвлечь внимание".

Он подчеркнул, что у Германии "нет вообще никаких проблем с критическим осмыслением собственного прошлого".

"Мы знаем, что были освобождены от нацистского режима, в том числе ценой жертв в Советском Союзе, и это были и жертвы из Украины, а также других народов Советского Союза", – отметил глава немецкого МИД.

В Германии эту историческую истину не ставят под сомнение, добавил он.

"Но мы не позволим заставлять нас и других молчать, когда речь идет о том, чтобы однозначно осудить преступные действия современной России", – сказал Вадефуль.

Накануне российский МИД обвинил власти ФРГ в "одержимости реваншем за прежние поражения" и попытке забыть "процесс исторического примирения народов России и Германии", указав при этом на поражение нацистской Германии во Второй мировой войне.

В российском МИД среди прочего заявили о поставках Украине немецкой военной техники, вооружения и боеприпасов, которыми "через 80 лет после Великой Отечественной войны снова ведется огонь по российской территории".

Недавно Вадефуль осудил "упорное настаивание России на ключевом территориальном вопросе".

Он также призвал к более решительным действиям против "теневого флота" России.