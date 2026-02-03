Ексрадник Фіцо про свою появу у "файлах Епштейна": почуваюся дурнем

Радник з національної безпеки прем'єр-міністра Словаччини Мирослав Лайчак, який у суботу подав у відставку через свої повідомлення засудженому за сексуальні злочини Джеффрі Епштейну, сказав, що після повторного прочитання цих повідомлень почувається "дурнем".

Заяву Лайчака наводить Politico, повідомляє "Європейська правда".

У нещодавно опублікованих файлах Епштейн жартував з Лайчаком про жінок, обговорюючи зустрічі словацького політика з міністром закордонних справ Росії Сергєєм Лавровим.

"Коли я сьогодні прочитав ці повідомлення, я відчув себе дурнем. Це була приватна розмова, давайте будемо чесними, хто був би радий, якби вся нація читала його повідомлення? Принаймні, я проявив погане судження", – сказав Лайчак.

З листування також випливає, що Лайчак запропонував організувати зустріч між прем’єром Робертом Фіцо і колишнім головним стратегом Трампа Стівом Бенноном, що Лайчак згодом спростував.

"Ця зустріч не відбулася... і я її не організовував", – зазначив він.

За словами Лайчака, Епштейн був відомою фігурою, прийнятою серед високопоставлених політиків, і він розглядав його як "цінний контакт, який міг відкрити багато дверей".

"Але це не звільняє мене від відповідальності...Я проявив погане судження і неадекватну поведінку. Ці повідомлення були нічим іншим, як проявом дурного чоловічого его – самовдоволеним чоловічим жартуванням", – додав він, маючи на увазі розмову про жінок.

Лайчак додав, що його спілкування з Епштейном обмежувалося словами, а не діями.

"Там не було дівчат... той факт, що хтось спілкується з сексуальним хижаком, не робить його сексуальним хижаком", – сказав він, засуджуючи злочини, які стали відомі після арешту Епштейна в 2019 році.

У суботу Мирослав Лайчак подав у відставку після оприлюднення його комунікації із сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

А 3 лютого, словацький єврокомісар Марош Шефчович заперечив, що мав зв’язки з Епштейном.