Экс-советник Фицо о своем появлении в "файлах Эпштейна": чувствую себя дураком

Советник по национальной безопасности премьер-министра Словакии Мирослав Лайчак, который в субботу подал в отставку из-за своих сообщений осужденному за сексуальные преступления Джеффри Эпштейну, сказал, что после повторного прочтения этих сообщений чувствует себя "дураком".

Заявление Лайчака приводит Politico, сообщает "Европейская правда".

В недавно опубликованных файлах Эпштейн шутил с Лайчаком о женщинах, обсуждая встречи словацкого политика с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Когда я сегодня прочитал эти сообщения, я почувствовал себя дураком. Это был частный разговор, давайте будем честными, кто был бы рад, если бы вся нация читала его сообщения? По крайней мере, я проявил плохое суждение", – сказал Лайчак.

Из переписки также следует, что Лайчак предложил организовать встречу между премьером Робертом Фицо и бывшим главным стратегом Трампа Стивом Бенноном, что Лайчак впоследствии опроверг.

"Эта встреча не состоялась... и я ее не организовывал", – отметил он.

По словам Лайчака, Эпштейн был известной фигурой, принятой среди высокопоставленных политиков, и он рассматривал его как "ценный контакт, который мог открыть много дверей".

"Но это не освобождает меня от ответственности... Я проявил плохое суждение и неадекватное поведение. Эти сообщения были ничем иным, как проявлением глупого мужского эго – самодовольной мужской шуткой", – добавил он, имея в виду разговор о женщинах.

Лайчак добавил, что его общение с Эпштейном ограничивалось словами, а не действиями.

"Там не было девушек... тот факт, что кто-то общается с сексуальным хищником, не делает его сексуальным хищником", – сказал он, осуждая преступления, которые стали известны после ареста Эпштейна в 2019 году.

В субботу Мирослав Лайчак подал в отставку после обнародования его коммуникации с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

А 3 февраля словацкий еврокомиссар Марош Шефчович опроверг, что имел связи с Эпштейном.